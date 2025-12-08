Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft warf zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 14:30 Uhr und 20 Uhr am Samstag mit einem Stein die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Pestalozzistraße ein. Mutmaßlich gelangte sie über einen Zaun auf der Rückseite des Anwesens in den Garten und so zur Terrasse. Anschließend öffnete die Täterschaft durch das entstandene Loch in der Scheibe die Terrassentür. Im Inneren des Hauses wurden verschiedene Möbelstücke und Behältnisse durchwühlt. Die Täterschaft entwendete Bargeld und Schmuck in bislang unbekanntem Wert. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nahm die Ermittlungen auf. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

