POL-MA: Mannheim: Unbekannter greift 46-jährigen Fußgänger an - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag wurde ein 46-jähriger Fußgänger von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen im Mannheimer Stadtteil Käfertal, Höhe eines Fitnessstudios, angegriffen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war der 46-Jährige zu Fuß auf dem Gehweg in der Straße Auf dem Sand in Richtung Obere Riedstraße unterwegs, als er gegen 17:00 Uhr von einem unbekannten Mann aus bislang unklarer Ursache niedergeschlagen wurde. Nachdem der Unbekannte mehrmals auf den Geschädigten eingeschlagen hatte, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Eine aufmerksame Zeugin reagierte schnell und verständigte den Rettungsdienst, sodass der leicht verletzte Mann vor Ort medizinisch versorgt wurde und er anschließend seinen Weg fortsetzen konnte.

Hintergründe zu der Körperverletzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Käfertal geführt werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

