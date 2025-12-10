PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis/B3: Unfallflucht nach Kollision mit Verkehrsschild - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Mittwochmorgen verursachte eine bislang unbekannte Person einen Unfall auf der B 3 bei Laudenbach.

Der oder die Unbekannte war gegen 04:15 Uhr mit einem VW auf der Bundesstraße unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursahche nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der weiteren Folge kollidierte dieses mit dem Mast eines Verkehrsschildes und einer Schutzplanke. Durch die Kollision verlor die Person neben dem Kennzeichen auch einen Außenspiegel des Autos.

Der oder die Unbekannte entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ neben einer Öllache auch eine Ölspur, die sich über die B 3 in Richtung Weinheim erstreckte. Diese wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme von einer Spezialfirma beseitigt.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

