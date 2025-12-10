Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ungebetenen Besuch bekam am Dienstagabend eine 67-jährige Frau in ihrem Haus im Ortsteil Flinsbach.

Gegen 19 Uhr wollten Unbekannte in ein Anwesen in der Klostergasse einbrechen. Die Eindringlinge versuchten vergeblich, mit einem Brecheisen die der Terrassentür der Rückseite des Anwesens aufzuhebeln. Dabei wurden sie von der Bewohnerin, die sich im Haus befand, überrascht und flüchteten daraufhin durch den Garten in unbekannte Richtung. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen haben die Spezialisten für Einbruchsdelikte bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, 0621/174-4444 zu melden.

