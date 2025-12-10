Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Auffahrunfall Airbag ausgelöst

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine leichtverletzte Person und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der L 560 bei Neulußheim.

Ein 54-jähriger Mann war kurz vor sieben Uhr mit seinem VW auf der L 560 von Karlsruhe in Richtung Mannheim. An der Einmündung zur Waghäuseler Straße in Neulußheim musste er wegen Rückstaus an der dortigen Ampel bis zum Stillstand abbremsen. Dabei fuhr ihm eine nachfolgende 39-jährige Ford-Fahrerin auf.

Dabei zog sich der Fahrer des VW Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule zu. Er wurde durch Rettungskräfte vor Ort ambulant behandelt. Im Ford hatten die Airbags ausgelöst. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Hockenheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell