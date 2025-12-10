PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Wohnungseinbrüche in Mehrparteienhaus - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag wurden zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses in der Mannheimer Innenstadt gewaltsam geöffnet.

Im Zeitraum zwischen 14:40 Uhr und 16:30 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft jeweils die Wohnungstür der Wohnungen im Quadrat N 5 auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden sämtliche Räume sowie Schubladen und Schränke beider Wohnungen nach Wertgegenständen durchsucht. Aus einer Wohnung wurde Bargeld in Höhe von knapp 300 Euro entwendet.

Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von dem Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen wurden.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

