Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Brandeinsatz - Brand im Gebäude

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde heute gegen 05:45 zu einem Brand im Ortsteil Kabel alarmiert. Über die 112 wurde ein vermutlicher Zimmerbrand und ein verrauchter Treppenraum gemeldet. Aufgrund der Meldung wurden beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr und die zuständige Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Die Erkundung vor Ort ergab, dass es in einem Zimmer gebrannt hat, das Feuer aber bereits vor Eintreffen der Feuerwehr von Bewohnern gelöscht wurde. Durch die Feuerwehr wurde die betreffende Wohnung kontrolliert und es wurden Lüftungsmaßnahemn durchgeführt.Zwei Personen mussten wegen Rauchvergiftungen, nach der Behandlung vor Ort, in ein Krankenhaus befördert werden. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar, alle anderen Bewohner konnten, nach Abschluss der Maßnahmen, wieder in ihre Wohnungen zurück. Im Einsatz waren Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell