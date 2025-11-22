PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Gefahrguteinsatz, Unterstützung für Polizei.

FW Hagen: Gefahrguteinsatz, Unterstützung für Polizei.
  • Bild-Infos
  • Download

Hagen (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Hagen zu einem Gefahrstoffaustritt in die Selbecke alarmiert. Auf einem Firmengelände wurde im Zuge einer Polizeimaßnahme festgestellt, dass unbekannte Chemikalien austraten. Aufgrund der Lage wurden zahlreiche Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr, mit Spezialausrüstung alarmiert. Eine Erkundung ergab, dass unbekannte Chemikalien aus mehreren beschädigten Behältnissen austraten. Der Bereich wurde abgesperrt und ein Dekontaminationsbereich aufgebaut. Da wir es mit unbekannten Chemikalien zu tun hatten, mussten die Einsatzkräfte mit Chemikalienschutzanzügen vorgehen und anschließend dekontaminiert werden. Um die Stoffe identifizieren zu können, wurden die Analytische Task Force (ATF) der Feuerwehr Dortmund angefordert, die dann vor Ort entnommene Proben analysiert hat. Im Verlauf des Einsatzes wurde das THW Hagen hinzugezogen, um die Einsatzstelle auszuleuchten. Der komplexe Einsatz zog sich über mehrere Stunden hin und endete erst am frühen Morgen. Eingesetzt waren Kräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr, mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, die ATF der Berufsfeuerwehr Dortmund und das THW Hagen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hagen Pressestelle
E-Mail: Leitstelle@stadt-hagen.de
Mobil: 01511 2995636

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hagen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 10:31

    FW Hagen: Brandeinsatz - Starke Rauchentwicklung aus Industriehalle

    Hagen (ots) - Zurzeit ist die Feuerwehr Hagen in der Tiegelstr. Im Brandeinsatz. Gegen 09:35 meldeten mehrere Anrufer dort eine starke Rauchentwicklung auf einem Industriegelände. Die Leitstelle entsendete umgehend drei Löschzüge zur Einsatzstelle, die Feuerwachen sind durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Es brennt in einer Filteranlage, ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 20:13

    FW Hagen: Badeunfall mit Kind in Schwimmbad

    Hagen (ots) - Die Feuerwehr Hagen wurde am heutigen Sonntagnachmittag zu einem Einsatz in das Hagener Westfalenbad alarmiert, Mitarbeiter meldeten über den Notruf eine laufende Reanimation an einem Kind. Durch die Leitstelle wurden umgehend Rettungswagen, Notarzt und Kräfte der Berufsfeuerwehr entsandt. Auch ein Kindernotarztteam aus Dortmund wurde zur Einsatzstelle angefordert und unterstützte unsere Kräfte vor Ort. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren