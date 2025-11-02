Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Brand am Gebäude - brennt Baustellen WC

Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde am Samstagabend gegen 22:30 zu einem Brand in die Heidestraße alarmiert. Gemeldet wurde ein brennendes Baustellen-WC vor einem Wohngebäude. Bei Eintreffen des Löschzuges der Feuerwache Ost stand die mobile Toilette bereits in Vollbrand. Der Brand wurde von einem Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht, ein neben dem WC stehender Lastenaufzug konnte geschützt werden. Das WC wurde durch den Brand komplett zerstört, am benachbarten Gebäude entstand kein Sachschaden.

