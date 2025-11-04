PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Brandeinsatz - Starke Rauchentwicklung aus Industriehalle

Hagen (ots)

Zurzeit ist die Feuerwehr Hagen in der Tiegelstr. Im Brandeinsatz. Gegen 09:35 meldeten mehrere Anrufer dort eine starke Rauchentwicklung auf einem Industriegelände. Die Leitstelle entsendete umgehend drei Löschzüge zur Einsatzstelle, die Feuerwachen sind durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Es brennt in einer Filteranlage, Löschmaßnahmen wurden eingeleitet, der Einsatz läuft aktuell noch, die Einsatzdauer ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hagen
E-Mail: Leitstelle@stadt-hagen.de
TEL.: 02332 374-1101

