Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Mehrere leicht verletzte Fahrgäste nach Kollision zwischen Pkw und Linienbus

Heidelberg (ots)

Am frühen Dienstagabend ereignete sich im Bereich der Bergheimer Straße in Heidelberg, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand, wollte die 40-jährige Fahrerin eines Pkw Ford, kurz vor 18.00 Uhr, von der Bergheimer Straße nach links in die Thibautstraße abbiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich den auf dem freigegebenen Gleiskörper der Bergheimer Straße in gleicher Richtung fahrenden Linienbus. Trotz Einleitung einer Gefahrenbremsung konnte der 34-jährige Busfahrer einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht mehr verhindern. Hierdurch stürzten mehrere Fahrgäste im Linienbus bzw. verletzten sich durch den Zusammenprall mit Sitznachbarn oder anderen Einrichtungen im Bus. Insgesamt wurde neun Personen sowie zwei Kinder, im Alter von sechs und sieben Jahren, leicht verletzt. Mehrheitlich handelte es sich dabei um leichte Verletzungen wie Prellungen, Stauchungen oder Schürfwunden. Alle verletzten Fahrgäste wurden zunächst vor Ort durch den eingesetzten Rettungsdienst versorgt und für weitergehende Untersuchungen in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf insgesamt 1500EUR geschätzt, davon 500EUR am Linienbus. Größere Verkehrsbehinderungen ergaben sich nicht. Die Aufnahme des Verkehrsunfalles erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg, der auch die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

