POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren Beteiligten, Fahrbahnsperrung, Pressemeldung Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6175890 ), kam es heute gegen 14:25 Uhr zu einem Unfall auf der Westtangente in Weinheim.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Westtangente für etwa eine Stunde in Fahrtrichtung Saukopftunnel vollständig gesperrt werden. Die Unfallaufnahme ist inzwischen abgeschlossen, und die Fahrbahn ist wieder vollständig befahrbar.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch das Polizeirevier Weinheim aufgenommen.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Matthias Weber
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

