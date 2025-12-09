Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren Beteiligten, Fahrbahnsperrung, Pressemeldung Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6175890 ), kam es heute gegen 14:25 Uhr zu einem Unfall auf der Westtangente in Weinheim.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Westtangente für etwa eine Stunde in Fahrtrichtung Saukopftunnel vollständig gesperrt werden. Die Unfallaufnahme ist inzwischen abgeschlossen, und die Fahrbahn ist wieder vollständig befahrbar.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch das Polizeirevier Weinheim aufgenommen.

Es wird nachberichtet.

