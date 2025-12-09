Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren Beteiligten, Fahrbahnsperrung, Pressemeldung Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit mehreren beteiligten Fahrzeugen sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst derzeit auf der Westtangente in Weinheim, zwischen Kreuzung B38/Viernheimer Straße und Saukopftunnel im Einsatz.

Nähere Informationen über Unfallhergang, Beteiligte und mögliche Verletzte liegen derzeit nicht vor.

Die Fahrbahn in Richtung Saukopftunnel ist derzeit gesperrt. Hierdurch bildete sich ein Rückstau bis auf die B 38, Einmündung zur Mannheimer Straße.

Die Maßnahmen der Unfallaufnahme dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell