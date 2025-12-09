Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Sattelzügen - zwei Personen leicht verletzt - Pressemeldung Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6175553) ereignete sich am Dienstagvormittag auf der A 6 bei Walldorf ein Verkehrsunfall mit Beteiligung von zwei Sattelzügen.

Ein 30-jähriger Mann war gegen 10.20 Uhr mit seinem Sattelzug auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf staute sich der Verkehr und ein vorausfahrender 49-jährige Sattelzugfahrer musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt stark abbremsen. Dies nahm der 30-Jährige nicht rechtzeitig wahr. Obwohl er eine Gefahrenbremsung einleitete und versuchte, nach links auszuweichen, konnte er eine Kollision nicht mehr vermeiden. Dabei erlitten die Fahrer beider Sattelzüge leichte Verletzungen.

Durch den Zusammenstoß wurden die zwei Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten waren der mittlere und rechte Fahrstreifen vorübergehend gesperrt. Der rechte Fahrstreifen ist derzeit nach wie vor gesperrt. Es hatte sich zwischenzeitlich ein Rückstau von bis zu sechs Kilometern Länge gebildet, der sich zwischenzeitlich jedoch wieder aufgelöst hat.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

