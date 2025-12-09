Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Sattelzügen - zwei Personen leicht verletzt - Pressemeldung Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Polizei und Rettungsdienste sind derzeit auf der A 6 bei Walldorf im Einsatz. Gegen 10.20 Uhr hatte sich zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Sattelzügen ereignet. Derzeit sind der rechte und mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei beide Fahrer leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

Weitere Informationen zum Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor.

Die Maßnahmen zur Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell