PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Sattelzügen - zwei Personen leicht verletzt - Pressemeldung Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Polizei und Rettungsdienste sind derzeit auf der A 6 bei Walldorf im Einsatz. Gegen 10.20 Uhr hatte sich zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Sattelzügen ereignet. Derzeit sind der rechte und mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei beide Fahrer leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

Weitere Informationen zum Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor.

Die Maßnahmen zur Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 08:29

    POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses, PM Nr. 2

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6175150) geriet in den frühen Morgenstunden von Dienstag, gegen 00:20 Uhr, ein Gebäude in der Hebelstraße in Brand. Aus bislang unklarer Ursache brach ein Brand im Außenbereich des Wohnhauses aus. In der weiteren ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 00:44

    POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses, PM 1

    Oftersheim (ots) - Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz, da es in einem Einfamilienhaus in der Hebelstraße zu einem Brand gekommen ist. Über verletzte Personen oder das Schadensausmaß können noch keine Aussagen getroffen werden. Es wird ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 16:14

    POL-MA: Mannheim: Geldbeutel von Senioren gestohlen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Mannheimer Innenstadt ereigneten sich am Samstag zwei Taschendiebstähle, bei denen Senioren bestohlen wurden. Ein 84-Jähriger wurde gegen 11:00 Uhr am Paradeplatz von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt. Dieser fragte den Senior nach dem Weg und kam ihm dabei so nah, dass es dem Unbekannten gelang, den Geldbeutel des 84-Jährigen aus der Jackentasche zu entwenden. Darin befanden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren