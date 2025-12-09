POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses, PM 1
Oftersheim (ots)
Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz, da es in einem Einfamilienhaus in der Hebelstraße zu einem Brand gekommen ist. Über verletzte Personen oder das Schadensausmaß können noch keine Aussagen getroffen werden. Es wird nachberichtet.
