POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6175150) geriet in den frühen Morgenstunden von Dienstag, gegen 00:20 Uhr, ein Gebäude in der Hebelstraße in Brand.

Aus bislang unklarer Ursache brach ein Brand im Außenbereich des Wohnhauses aus. In der weiteren Folge geriet das Einfamilienhaus in Brand. Die sechs Bewohner konnten eigenständig das Haus verlassen. Zwei von ihnen wurden nach der medizinischen Behandlung vor Ort mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Anwohner der beiden angrenzenden Häuser wurden vorsorglich evakuiert. Diese konnten im Anschluss an die Löscharbeiten wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Die eingesetzten Feuerwehren aus Schwetzingen, Plankstadt, Oftersheim und Ketsch waren mit knapp 100 Kräften im Einsatz. Nach etwa fünf Stunden konnten die Löscharbeiten abgeschlossen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist das Einfamilienhaus nicht mehr bewohnbar und der Sachschaden liegt bei 500.000 Euro.

Auch ein Auto, welches in unmittelbarer Nähe des Einfamilienhauses geparkt war, wurde durch die Löscharbeiten beschädigt.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen zu dem Brand übernommen.

