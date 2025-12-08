PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Drei Unbekannte drohen Jugendlichen mit Gewalt und entwenden Halskette und Bargeld - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag raubten drei bislang unbekannte Männer zwei Jugendliche in der Mannheimer Innenstadt aus.

Um Mitternacht trafen die beiden Jugendlichen im Alter von 16 Jahren und 17 Jahren zwischen den Quadraten N 6 und N 7 auf die drei Täter. Der Versuch eines Täters dem einen Jugendlichen die Halskette zu entreißen, scheiterte, da der junge Mann diese festhielt. Daraufhin drohten die drei Täter mit Gewalt, so dass die silberne Halskette im Wert von etwa 150 Euro letztlich vom Jugendlichen herausgegeben wurde. Daraufhin wandte sich die Täterschaft dem zweiten Jugendlichen zu, welcher die Wegnahme seines Geldbeutels aus seiner Hosentasche erduldete. Die Täter entnahmen aus diesem das Bargeld in Höhe von 30 Euro und verließen die Örtlichkeit zu Fuß in Richtung der Planken.

Die Jugendlichen konnten die Täter wie folgt beschreiben:

Täter 1:

   - etwa 18 bis 20 Jahre alt,
   - ungefähr 180 cm groß,
   - südländisches Erscheinungsbild,
   - dunkler Ziegenbart,
   - nach vorne gekämmtes, dunkles Haar,
   - sprach akzentfreies Deutsch.

Täter 2:

   - circa 22 Jahre alt,
   - etwa 185 cm groß,
   - blonde Haare,
   - blonder Ziegenbart,
   - beige bekleidet.

Der dritte Täter konnte durch die Jugendlichen nicht beschrieben werden.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

