Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Freitag zwischen 7 Uhr und 18 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Erdgeschosswohnung in der Schwarzwaldstraße ein. Ersten Ermittlungen zufolge stieg sie auf den Balkon und hebelte dort die Balkontür. Es wurden sämtliche Räume der Wohnung durchsucht und die Schränke durchwühlt. Die Täterschaft stahl aus einer Schatulle Schmuck, darunter zwei Eheringe, in bislang unbekanntem Wert. Sie verließ die Wohnung über eine andere Balkontür. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nahm die Ermittlungen auf. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

