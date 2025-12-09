PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim: Einbruch in zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses in der Straße Am Waldrand.

Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangte der oder die Unbekannte zunächst über eine Tür eines Wintergartens ins Innere einer Wohnung im Erdgeschoss. Hier suchte die Täterschaft nach Diebesgut. Ob diese fündig wurden, ist bislang noch unklar.

Außerdem wurde die Eingangstür einer Wohnung im Obergeschoss des Mehrparteienhauses aufgehebelt und aus den Räumlichkeiten wurde Bargeld in Höhe von etwa 2.500 Euro entwendet.

Beide Taten fanden zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr statt. Anschließend verließ die Täterschaft die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zu den Taten übernommen und sucht Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

