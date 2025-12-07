Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Tankstelle überfallen - Täterfestnahme+++Einsatzkräfte beleidigt+++Dieb schläft in Auto ein+++Exhibitionist+++Einbrüche im Stadtgebiet+++

Wiesbaden (ots)

1. Tankstelle überfallen - Täterfestnahme, Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Freitag, 05.12.2025, 18.05 Uhr

(js) Am Freitagabend wurde eine Tankstelle in der Sonnenberger Straße von einem bewaffneten Täter überfallen. Dieser konnte durch die Polizei kurz nach der Tat im Nahbereich festgenommen werden.

Gegen kurz nach 18:00 Uhr betrat eine zunächst unbekannte männliche Person die Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Der Mitarbeiter der Tankstelle händigte einen niedrigen dreistelligen Betrag aus und der Täter entfernte sich zu Fuß.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Räuber, ein 15-jähriger Wiesbadener, in Tatortnähe festgenommen werden. Er muss sich jetzt in dem entsprechenden Strafverfahren verantworten, welches vom Wiesbadener Haus des Jugendrechts bearbeitet wird.

2. Beleidigung von Polizeibeamten endet im Gewahrsam, Wiesbaden, Michelsberg, Samstag, 06.12.2025, 02:30 Uhr

(js) Die Beleidigung von Polizeibeamten am frühen Samstagmorgen endete für zwei alkoholisierte Wiesbadener im Polizeigewahrsam.

Die Polizei wurde wegen einer vermeintlichen Auseinandersetzung in den Bereich Michelsberg / Coulinstraße gerufen, wo zunächst nichts festgestellt werden konnte. Zwei zunächst augenscheinlich unbeteiligte Personen liefen an den Einsatzkräften vorbei und beleidigten diese. Bei der nun folgenden Kontrolle verhielten sich die Wiesbadener, ein 23-jähriger sowie ein 46-jähriger, verbal aggressiv und führten ihre Beleidigungen fort.

Aufgrund der augenscheinlich erheblichen Alkoholisierung der Beiden wurden diese für den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam untergebracht.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Personen auch für den eigentlichen Polizeieinsatz der zuerst gemeldeten Auseinandersetzung verantwortlich waren. In diesem Zusammenhang konnten keine strafrechtlich relevanten Ereignisse festgestellt werden.

3. Autodieb schläft auf Rücksitz ein - Komplizen klauen weiteres Fahrzeug, Wiesbaden-Bierstadt / Niedernhausen, Samstag, 06.12.2025, 04:30 bis 09:15 Uhr und 20:50 Uhr

(cp)Ein mutmaßlicher Autodieb ist Samstagvormittag in Niedernhausen von der Polizei festgenommen worden. Er war auf dem Rücksitz des zuvor in Wiesbaden gestohlenen Wagens eingeschlafen. Seine zwei Komplizen klauten am Abend ein weiters Auto - vom gleichen Besitzer.

Den Ermittlungen zufolge war der 19-Jährige in der Nacht zum Samstag zusammen mit zwei bislang unbekannten Mittätern auf einem Beutezug. Das Trio suchte nach unverschlossenen Autos und wurde gegen 04:30 Uhr in einem Wohngebiet in Bierstadt fündig. Hier konnten sie ihr Glück wohl kaum fassen, denn in einer im einem grauen Honda Odyssey zurückgelassenen Handtasche fanden sie nicht nur Bargeld und Kreditkarten der Besitzerin, sondern auch die Schlüssel für dieses und ein anderes Fahrzeug der Eheleute. Mit einem von diesem, einem roten Subaru Ascent fuhren die Täter zunächst unbemerkt davon.

Am Morgen bemerkte der Ehemann dann den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Einige Stunden später konnte er das Fahrzeug auf einem Hotelparkplatz in Niedernhausen orten. Eine Streife fand dort gegen 09:15 Uhr das Fahrzeug mitsamt dem 19-Jährigen vor, der auf der Rücksitzbank eingeschlafen war. Seine zwei Mittäter waren nicht mehr dort.

Die Polizisten weckten den unter Drogeneinfluss stehenden Mann und nahmen ihn fest. Der rote Subaru wies darüber hinaus deutliche Unfallschäden auf. Das Trio soll eine Spritztour nach Frankfurt unternommen haben und auf dem Rückweg nach Wiesbaden verunfallt sein. Die Unfallstelle ist bislang unbekannt. Ebenso ist noch nicht klar, wer von den drei Männern das Fahrzeug fuhr.

Dass sich in der Handtasche seiner Frau auch der Zweitschlüssel für den genannten Honda befunden hatte, stellte der Besitzer leider erst am Samstagabend schmerzlich fest. Seine Frau und er kamen gegen 20:50 Uhr mit ihrem Drittwagen nach Hause und sahen, wie zwei Männer, vermutlich die beiden Mittäter aus dem ersten Diebstahl, versuchten den Honda zu entwenden. Die Geschädigten stellten ihren BMW zwar noch quer vor die Einfahrt, die Täter legten jedoch den Rückwärtsgang ein und gaben Gas. Sie rammten das Auto der Geschädigten und fuhren mit davon.

Nach dem grauen Honda Odyssey mit den Kennzeichen WI-RM 452 wird zurzeit gefahndet. Er müsste am Heck deutliche Unfallschäden haben. Zeuginnen und Zeugen, denen in der Nacht zum Samstag ein roter Subaru aufgefallen ist oder die Angaben zu dem Honda machen können, werden gebeten sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

4. Exhibitionist auf Sternschnuppenmarkt, Wiesbaden, Marktplatz, Samstag, 06.12.2025, 16:30 Uhr

(cp)Auf dem Wiesbadener Sternschnuppenmarkt wurde Samstagnachmittag ein Exhibitionist festgenommen.

Am Samstag, gegen 16:30 Uhr wurde eine Streife der Stadtpolizei von Besuchern des Marktes auf einen Mann angesprochen, der sein Glied präsentieren würde. Die Stadtpolizisten fanden den Mann, der inmitten der Stände hinter dem Rathaus immer noch sein Glied in der Hand hielt. Die Landespolizei nahm den Mann schließlich fest.

Personen die durch den Mann belästigt wurden werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

5. Einbrüche im Stadtgebiet,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Donnerstag, 04.12.2025 bis Sonntag, 07.12.2025

(cho)Im Stadtgebiet Wiesbaden kam es in der Zeit von Donnerstagabend bis Sonntagfrüh zu mehreren Einbrüchen in Ein- und Mehrfamilienhäuser. Täterhinweise liegen bei den genannten Taten aktuell noch nicht vor.

Als ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Schlesierstraße in Nordenstadt am Samstagmittag nach Hause kam, musste er feststellen, dass seine Terrassentür aufgebrochen wurde.

In der Walkmühlstraße im Stadtteil Nordost verschafften sich unbekannte Täter am Donnerstag oder am Freitag über ein Küchenfenster Zugang zu einer Wohnung und durchsuchten diese nach Wertsachen. Auch in der Auringer Straße in Naurod verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung. Sie gelangten über die Balkontür ins Haus und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten.

In der Hollerbornstraße im Rheingauviertel wurde durch den oder die Täter eine Terrassentür aufgehebelt und man konnte so in eine Wohnung gelangen, welche ebenfalls durchwühlt und nach Wertgegenständen durchsucht wurde.

Am späten Freitagnachmittag wurde ein Balkonfenster im Parterre in der Frank-Wedekind-Straße in Schierstein aufgehebelt und die Wohnung durchsucht.

Bitte halten Sie während ihrer Abwesenheit von zu Hause, gerade bei der momentanen früh einsetzenden Dunkelheit, Türen und Fenster geschlossen und achten Sie auf verdächtige Personen in ihren Wohngebieten.

6. Auseinandersetzung in Kneipe,

Wiesbaden, Römerberg, Sonntag, 07.12.2025, 01:15 Uhr

(pk) Am frühen Sonntagmorgen erlitten mindestens vier Personen bei einer körperlichen Auseinandersetzung leichte Verletzungen.

Gegen 01:15 Uhr kam es in einer Kneipe am Römerberg zu einer Auseinandersetzung, bei welcher es zunächst zu einem Streit zwischen einem 24-jährigen Mann und einer 22-jährigen Frau kam. Der Streit eskalierte, als der Mann die Frau ohrfeigte.

Im Anschluss entwickelte sich eine Auseinandersetzung, zunächst in der Bar und im Anschluss auf der Straße, zwischen insgesamt vier Männern, wobei einer der Angreifer mit einem Glaskrug gegen den Kopf eines weiteren Beteiligten schlug. Nach dem Vorfall versuchte einer der Täter zu flüchten.

Eine kurze Verfolgung durch die Polizei endete jedoch mit der Festnahme des Mannes. Alle Beteiligten wurden rettungsdienstlich versorgt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345-2140 zu melden.

