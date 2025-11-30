Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Körperverletzung in der Goldgasse+++Beleidigung auf dem Sternschnuppenmarkt+++Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Wiesbaden (ots)

1. Körperliche Auseinandersetzung in der Wiesbadener Goldgasse - Täter flüchtig, Wiesbaden, Mitte, Goldgasse, Freitag, 28.11.2025, 23:35 Uhr

(cp) Freitagnacht kam es in der Wiesbadener Goldgasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Gegen 23:55 Uhr geriet ein bislang unbekannter Mann vor einer Bar in der Goldgasse mit einem 20-Jährigen in Streit. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung griff der Unbekannte den jungen Mann körperlich an: Er kratzte ihn am Hals und versetzte ihm anschließend einen Faustschlag ins Gesicht. Der Täter ergriff nach dem Angriff die Flucht und konnte trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bislang nicht aufgegriffen werden. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Täter soll etwa 35 Jahre alt, circa 190 cm groß und muskulös sein. Der Mann sei Bartträger, habe dunkle Haut und sei mit einem Pullover in rosa und orange bekleidet gewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zum flüchtigen Täter geben können, sich unter 0611 3452140 beim 1. Polizeirevier zu melden.

2. Nach Hausverbot - Mann bedroht und beleidigt Supermarktpersonal, Wiesbaden, Mitte, Schützenhofstraße, Samstag, 29.11.2025, 10:13 Uhr

(cp)In einem Discounter in der Schützenhofstraße wurden am Samstag Angestellte von einem 52-Jährigen sexistisch und rassistisch beleidigt, sowie bedroht. Die Polizei nahm den Mann fest. Der angetrunkene Mann betrat gegen 10:10 Uhr den Markt und habe sofort herumgeschrien sowie andere Kunden angepöbelt. Als die Filialleiterin ihm daher ein Hausverbot erteilte und ihn aufforderte zu gehen, eskalierte die Situation. Der 52-Jährige soll dabei die Marktleiterin auf übelste Weise sexistisch beleidigt haben. Zudem habe er einen 53 Jahre alten Mitarbeiter des Geschäfts bedroht und sich im Anschluss lautstark in volksverhetzender wie auch rassistischer Weise geäußert. Damit nicht genug: Vor dem Markt soll der Mann nach derzeitigen Erkenntnissen zuvor auch unbeteiligte Kinder im Alter von etwa zehn bis elf Jahren angesprochen und sie aufgefordert haben, ihre Hosen auszuziehen. Diese Kinder sind bislang nicht bekannt. Die alarmierte Streife nahm den Mann noch vor Ort fest. Er wurde zur Verhinderung weiterer Vorfälle in Gewahrsam genommen und verbrachte den restlichen Tag in einer Zelle. Die Ermittlungen zu den Vorwürfen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, insbesondere die noch unbekannten Kinder oder deren Erziehungsberechtigte, werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

3. Beleidigung auf dem Sternschnuppenmarkt, Wiesbaden, Mitte, Marktstraße, Samstag, 29.11.2025, 20:04 Uhr

(eh) Am Samstagabend kommt es auf dem Sternschnuppenmarkt zu einer Beleidigung, nachdem der Beschuldigte auf zu laute Musik angesprochen wurde. Der 49-jährige Beschuldigte hält sich vor einem Verkaufsstand des Sternschnuppenmarktes auf und belästigt die Gäste durch zu laute Musik aus der mitgeführten Lautsprecherbox. Nachdem ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ihn darauf anspricht, beleidigt der Ruhestörer ihn und zeigt sich äußerst uneinsichtig. Auch gegenüber den alarmierten Polizeibeamten ist er unkooperativ und muss für die Festnahme zu Boden gebracht werden. Später kann der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nachhause entlassen werden.

4. Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss,

Wiesbaden, Saalgasse, Freitag, 28.11.2025, 19:52 Uhr

(pk) Am Freitagabend, dem 28.11.2025, kam es gegen 19:52 Uhr in der Saalgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein blauer Mazda fuhr einem vorausfahrenden grauen VW Golf auf, nachdem dieser verkehrsbedingt halten musste.

Beim Aussteigen bemerkte der Fahrer des Golfs sowie ein Mitinsasse deutlichen Alkoholgeruch beim Mazda-Fahrer und verständigten die Polizei. Auch die eintreffenden Einsatzkräfte nahmen Alkohol in der Atemluft des Mazda-Fahrers wahr. Der 47-jährige Fahrer des Mazdas wurde daraufhin für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme zur Feststellung der Alkoholisierung durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Anschließend wurde er entlassen. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Wenn Sie Alkohol konsumiert haben, lassen Sie Ihr Fahrzeug stehen und nutzen Sie sichere Alternativen wie öffentliche Verkehrsmittel, ein Taxi oder die Abholung durch Angehörige oder Freunde.

