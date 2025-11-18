Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 30-Jährigen aus Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

(nm) Die am Montag, den 17.11.2025 um 13:16 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 30-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

