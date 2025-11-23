Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ Einbrecher unterwegs +++ Verkehrsunfallflucht +++

1. Sechs Wohnungen von Einbrechern angegangen, Wiesbaden, Freitag, 21.11.2025, 14:00 Uhr bis 21:20 Uhr

(jul) Am Freitagabend nutzten Unbekannte die frühe Dunkelheit in den Wintermonaten und machten sich an mindestens sieben Wohnhäusern zu schaffen. In der Zeit zwischen 18:20 Uhr und 20:45 Uhr kletterten Einbrecher in der Platter Straße auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses. Dort wurde die Balkontür aufgehebelt und alle Räumlichkeiten der Wohnung durchsucht. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Um 20:15 Uhr verschaffte sich ein Täter in der Bürgelstraße auf die gleiche Weise Zutritt in eine Wohnung. Beim Betreten des Schlafzimmers wurde dieser jedoch durch eine Bewohnerin überrascht. Daraufhin flüchtete der Mann ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Mann sei ca. 180-190 cm groß gewesen. Zwischen 14:00 Uhr und 21:30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Straße "In der Witz" in Mainz-Kastel auf. Zur gleichen Tatzeit nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner in der Emil-Krag-Straße, der Eberleinstraße und der Potsdamer Straße in Wiesbaden aus und gelangten auf die gleiche Art und Weise in die Wohnungen. Nachdem alle Wohnräume nach Wertsachen durchsucht wurden, flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtungen. Bei den geschilderten Taten entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Euro. Weiterhin erbeuteten die Täter Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht,

Wiesbaden, Oranienstraße, Sonntag, 23.11.2025, 06:40 Uhr

(mk) Am frühen Sonntagmorgen kam es in Wiesbaden zu einer Verkehrsunfallflucht mit drei beschädigten Fahrzeugen und einer beschädigten Verkehrsinsel. Gegen 06:45 Uhr erhielt die Wiesbadener Polizei Kenntnis über eine aktuell stattgefundene Verkehrsunfallflucht in der Oranienstraße. Nach Angaben des Mitteilers entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem silbernen VW Eos nach dem Verkehrsunfall, obwohl sein Fahrzeug stark beschädigt war. Umgehend entsandte Streifen konnten das Unfallfahrzeug im Rahmen der Fahndung im Bereich der Mosbacher Straße ohne den Fahrer antreffen. Durch eine aufmerksame Streife konnte zeitgleich jedoch ein weiteres Fahrzeug im Bereich des Hauptbahnhofs aufgenommen und kontrolliert werden. Hierin befand sich u.a. der Halter des verunfallten Fahrzeugs. Aufgrund widersprüchlicher Angaben erhärtete sich der Verdacht, dass die Fahrzeuginsassen des angehaltenen Pkw mit dem vorherigen Verkehrsunfall in Verbindung standen. Die Personen wurden zum 1. Polizeirevier gebracht, wo weitere polizeiliche Maßnahmen stattfanden.

Die Ermittlung des Fahrzeugführers ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder auch Geschädigte weiterer Fahrzeuge im Bereich Oranienstraße, Gutenbergplatz, Mosbacher Straße, werden gebeten sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer 0611/345-2240 zu melden.

