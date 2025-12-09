Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn - zwei Personen leicht verletzt

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend im Stadtteil Neuostheim, an dem eine Straßenbahn beteiligt war, wurden zwei Personen leicht verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden.

Eine 44-jährige Frau war kurz nach 18 Uhr mit ihrem VW auf der Theodor-Heuss-Anlage in Richtung Mannheim-Seckenheim unterwegs. Unmittelbar nach der Straßenbahnhaltestelle Carl-Benz-Stadion wollte die Frau mit ihrem Fahrzeug wenden und übersah dabei eine Straßenbahn, die in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung beider Fahrzeuge kam es zum Zusammenstoß im Gleisbereich.

Im Fahrzeug der 44-Jährigen erlitten zwei mitfahrende Kinder im Alter von acht Jahren leichte Verletzungen. Sie wurden zur eingehenden Untersuchung vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf fast 25.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen war der Straßenbahnverkehr bis ca. 19.15 Uhr unterbrochen.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an.

