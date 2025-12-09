PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brautkleid aus Auto gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag wurden aus einem in Mannheimer Innenstadt geparkten Range Rover mehrere Gegenstände entwendet.

Die Besitzerin des Autos parkte dieses gegen 16:00 Uhr im Quadrat E 1. Nach dem Kauf eines Brautkleides, verstaute sie dieses in ihrem Fahrzeug und begab sich anschließend zu Fuß in die Mannheimer Innenstadt.

Als sie gegen 17:20 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass aus dem Innenraum neben dem zuvor gekauften Brautkleid auch knapp 100 Euro Bargeld, Kopfhörer sowie ein Rucksack entwendet worden war. In dem Rucksack waren neben persönlichen Gegenständen auch ein iPad verstaut.

Die Höhe des entstandenen Diebstahlschaden liegt bei etwa 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

