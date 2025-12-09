Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Eine leichtverletzte Person, ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der A 6 bei Ketsch.

Ein 39-jähriger Mann war gegen 7.30 Uhr mit einem Mercedes auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen fuhr er einem voranfahrenden 35-Jährigen, der verkehrsbedingt abbremsen musste, auf dessen VW auf.

Durch den Aufprall erlitt der VW-Fahrer leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der VW des 35-Jährigen war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Der linke Fahrstreifen sowie die Standspur waren vorübergehend gesperrt. Kurzzeitig musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Es bildete sich im morgendlichen Berufsverkehr ein Rückstau von bis zu fünf Kilometern Länge.

Die weiteren Unfallermittlungen werden von der Autobahnpolizei Walldorf geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell