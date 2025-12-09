PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Suche nach unbekanntem Unfallverursacher - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Sonntagnachmittag ereignete sich in der Schwetzingerstadt ein Unfall, bei dem ein unbekannter Autofahrer und eine 30-jährige Radfahrerin beteiligt waren.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer war gegen 17:30 Uhr auf der Kleinfeldstraße unterwegs, als er mit seinem Auto an der Ecke zur Reichskanzler-Müller-Straße aus bislang unklarer Ursache gegen das Fahrrad der 30-Jährigen stieß. Die Frau stürzte daraufhin zu Boden, was der Unfallverursacher zum Anlass nahm, aus seinem Fahrzeug zu steigen und sich nach dem Wohlergehen der Radfahrerin zu erkundigen. Die Radfahrerin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass durch die Kollision der Vorderreifen des Fahrrades verbogen worden war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist von geringem Wert.

Der Autofahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und zur Identität des Autofahrers mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

