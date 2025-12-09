Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitagmorgen verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Schwetzingerstadt einen Unfall, bei dem eine 40-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Der Fahrzeugführer war gegen 07:40 Uhr mit einem nicht näher bekannten schwarzen Auto in der Augartenstraße unterwegs. Ersten Unfallermittlungen zufolge bog er an der Einmündung zur Möhlstraße nach rechts ab, um weiter auf die Viehhofstraße zu fahren, und übersah hierbei die vorfahrtberechtigte 40-Jährige, die auf dem Radweg der Möhlstraße in Richtung Neckarauer Übergang unterwegs war. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unklar.

Nach einem kurzen Halt entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne dass die Personalien hinterlassen wurden.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen übernommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall und zur Identität des Autofahrers mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell