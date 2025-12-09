Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, B 38a in FR Nord: Unfall, überschlagenes Fahrzeug auf der linken Fahrspur - PM 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6175950 ), kam es heute gegen 16:50 Uhr auf der B38a zu einem Unfall, bei dem sich ein PKW überschlug.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B38a für etwa eineinhalb Stunden teilweise, kurzzeitig auch vollständig, gesperrt werden. Die Unfallaufnahme ist inzwischen abgeschlossen, und die Fahrbahn ist wieder vollständig befahrbar.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau aufgenommen.

Es wird nachberichtet.

