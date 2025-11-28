Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Göllheim - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Göllheim (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum von ca. 09.00 Uhr bis ca. 12.30 Uhr, wurde in der Friedhofstraße in Göllheim, Höhe Hausnummer 14, ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellter Pkw, Opel / Corsa, beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein vorbeifahrender Pkw das geparkte Fahrzeug und beschädigte dabei die Heckrückleuchte auf der Fahrerseite. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell