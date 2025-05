POL-BN: Polizei-Mobil unterwegs - Bezirksdienst Beuel-Ramersdorf - Terminhinweis

Königswinter (ots) - Am 25.04.2025 war ein 69-jähriger Autofahrer nach einem Alleinunfall auf der L 268 in Königswinter schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach den bisherigen Ermittlungen des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei war der Autofahrer zur Unfallzeit gegen 17:30 Uhr auf der ...

