POL-MA: Mannheim, B 38a in FR Nord: Unfall, überschlagenes Fahrzeug auf der linken Fahrspur - PM 1

Aktuell kommt es im Bereich der B 38a in Fahrtrichtung Nord, Fahrtrichtung Auffahrt zur BAB 656 zum Einsatz von Rettungskräften. Nach einem Verkehrsunfall ist hier ein Pkw auf dem linken Fahrstreifen zum liegen gekommen. Die Unfallaufnahme dauert an. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle zu umfahren. Es wird nachberichtet.

