PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, B 38a in FR Nord: Unfall, überschlagenes Fahrzeug auf der linken Fahrspur - PM 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es im Bereich der B 38a in Fahrtrichtung Nord, Fahrtrichtung Auffahrt zur BAB 656 zum Einsatz von Rettungskräften. Nach einem Verkehrsunfall ist hier ein Pkw auf dem linken Fahrstreifen zum liegen gekommen. Die Unfallaufnahme dauert an. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 17:08

    POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Vollbrand einer Garage

    Mannheim (ots) - Derzeit sind die Polizei und Feuerwehr im Einsatz, da eine Garage in den Quadraten R7 in Brand geraten ist. Weitere Auskünfte können noch nicht getroffen werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Maik Domberg Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 15:12

    POL-MA: Mannheim: Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Freitagmorgen verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Schwetzingerstadt einen Unfall, bei dem eine 40-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Der Fahrzeugführer war gegen 07:40 Uhr mit einem nicht näher bekannten schwarzen Auto in der Augartenstraße unterwegs. Ersten Unfallermittlungen zufolge bog er an der Einmündung zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren