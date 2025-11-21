Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruchversuch in Einfamilienhaus - hoher Sachschaden, Täter flüchten ohne Beute

Euskirchen-Palmersheim (ots)

Am Mittwoch, dem 19. November, kam es zwischen 16 Uhr und 17 Uhr in der Krebsgasse in Euskirchen-Palmersheim zu einem Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte Täter versuchten gewaltsam, über die Kellertür in das Wohnhaus einzudringen. Dabei wurde die Tür unter erheblicher Krafteinwirkung geöffnet und so stark beschädigt, dass ein angebrachter Türriegel aus der Verankerung gerissen wurde. In der Folge wurden auch angrenzende Heizungsrohre beschädigt, wodurch sich das Türblatt hinter den Leitungen verkeilte.

Durch weitere Gewalt löste sich zudem ein Heizkörper von der Wand, sodass Wasser in den Kellerraum auslief.

Den Unbekannten gelang es jedoch nicht, in das Haus einzudringen. Sie verließen das Grundstück ohne Beute und unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des versuchten Einbruchs aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell