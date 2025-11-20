Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw kollidiert mit Streifenwagen

Dahlem (ots)

Am Mittwoch (19. November) kam es gegen 21.15 Uhr in Dahlem-Schmidtheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Streifenwagen beschädigt wurde.

Polizeibeamte befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Rahmen einer Unfallaufnahme auf der Hauptstraße.

Ein 25-jähriger Kölner befuhr mit einem Transporter die Hauptstraße in Fahrtrichtung Nettersheim-Marmagen und beabsichtigte, nach rechts in die Marktstraße abzubiegen. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet der 25-jährige während des Abbiegevorgangs ins Rutschen und kollidierte mit dem am Straßenrand abgestellten Streifenwagen.

Zum Zeitpunkt der Kollision befanden sich zwei Polizeibeamte im Streifenwagen. Verletzt wurde niemand. Der Streifenwagen wurde beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell