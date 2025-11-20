PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizeikontrolle deckt mehrere Verstöße auf

Zülpich (ots)

Am Freitagabend, gegen 23.05 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Nideggener Straße in Zülpich einen 39-jährigen Pkw-Fahrer aus Zülpich im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle.

Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,18 Promille. Zudem reagierte ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf Amphetamine. Weiter wurde eine geringe an Betäubungsmitteln aufgefunden.

Dem 39-Jährigen wurden anschließend auf der Polizeiwache in Euskirchen Blutproben entnommen. Ihm wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt.

Gegen den Zülpicher wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Besitz von Betäubungsmitteln.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 15:05

    POL-EU: Einbruch und Vandalismus in der Burg Kommern

    Mechernich (ots) - Zwischen Samstag, dem 15. November, 15 Uhr, und Mittwoch, dem 19. November, 19 Uhr, drangen Unbekannte in die Burg Kommern am Kirchberg in Mechernich-Kommern ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie ein Fenster einschlugen und die davor montierten Metallstäbe herausrissen. Im Inneren des historischen Gebäudes wurden zahlreiche Räume verwüstet. Schränke und Schubladen wurden ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 15:05

    POL-EU: Kabeldiebstahl

    Weilerswist (ots) - Am Mittwoch, dem 19. November, kam es gegen 1.20 Uhr zu einem Einbruch in das Firmengelände einer Autoverwertung in der Jünkerather Straße in Weilerswist. Unbekannte verschafften sich Zugang, indem sie die Drähte des Stabgitterzauns durchtrennten und den Zaun aufbogen. Anschließend drangen vier bis fünf vermummte Personen auf das Gelände ein und entwendeten dort abgelegte Elektrokabel. Nach dem Diebstahl flüchteten die Unbekannten über einen ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 15:00

    POL-EU: 23-Jähriger trat mehrfach gegen Bus

    Euskirchen (ots) - Am Mittwoch, den 19. November, kam es gegen 7 Uhr in der Oststraße in Euskirchen zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein alkoholisierter Mann (23) gegenüber dem Fahrer eines Linienbusses (49) aggressiv auftrat. Der Busfahrer verweigerte dem alkoholisierten Mann die Mitnahme im Bus. Daraufhin wurde der 23-Jährige zunehmend aggressiv und versuchte den Busfahrer körperlich anzugehen. Weiter drohte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren