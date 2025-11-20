Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizeikontrolle deckt mehrere Verstöße auf

Zülpich (ots)

Am Freitagabend, gegen 23.05 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Nideggener Straße in Zülpich einen 39-jährigen Pkw-Fahrer aus Zülpich im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle.

Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,18 Promille. Zudem reagierte ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf Amphetamine. Weiter wurde eine geringe an Betäubungsmitteln aufgefunden.

Dem 39-Jährigen wurden anschließend auf der Polizeiwache in Euskirchen Blutproben entnommen. Ihm wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt.

Gegen den Zülpicher wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Besitz von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell