Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch und Vandalismus in der Burg Kommern

Mechernich (ots)

Zwischen Samstag, dem 15. November, 15 Uhr, und Mittwoch, dem 19. November, 19 Uhr, drangen Unbekannte in die Burg Kommern am Kirchberg in Mechernich-Kommern ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie ein Fenster einschlugen und die davor montierten Metallstäbe herausrissen.

Im Inneren des historischen Gebäudes wurden zahlreiche Räume verwüstet. Schränke und Schubladen wurden aufgerissen und durchsucht, mehrere Antiquitäten entwendet sowie weitere Gegenstände beschädigt oder zerstört. Bilder wurden von den Wänden gerissen und mit Farbe besprüht. Zudem wurde eine Musikbox entwendet. In Sanitärbereichen wurden Verschmutzungen und Fäkalien festgestellt. Aus dem Gebäude wurden mehrere Antiquitäten entwendet.

An der Außenfassade wurden ebenfalls Graffiti festgestellt.

Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Euskirchen bittet Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten machen können, sich unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls von Antiquitäten aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell