Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Lkw-Führerhaus nach Brand komplett zerstört

Kall (ots)

Am Donnerstag, dem 20. November, wurde die Polizei gegen 16.50 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in die Hüttenstraße in Kall gerufen.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten stand ein Lkw im Bereich des Führerhauses in Vollbrand.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es wurden keine Personen verletzt.

Zeugen gaben an, dass im Nahbereich des Brandortes drei Minderjährige mit Pyrotechnik hantiert hatten.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen wurden die drei Minderjährigen in Tatortnähe angetroffen.

Der Lkw wurde im Bereich des Führerhauses vollständig zerstört.

Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

Eine Strafanzeige bezüglich der Brandstiftung wurde gefertigt. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen übernommen.

