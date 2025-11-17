PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Eine leichtverletzte Person und beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag auf der A 5 bei Hirschberg.

Ein 20-jähriger Mann war kurz nach 17 Uhr mit seinem Volvo auf dem linken Fahrstreifen der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens staute sich zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hirschberg der Verkehr. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und zu geringen Sicherheitsabstands fuhr der 20-Jährige am Stauende einem vor ihm befindlichen 66-Jährigen, der bereits bremste, auf dessen Mitsubishi auf. Dabei zog sich der Fahrer des Mitsubishi leichte Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mitsubishi war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf fast 30.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen waren beide Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe vorübergehend gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es ergaben sich hierdurch leichte Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 14:17

    POL-MA: Heidelberg: Zahlreiche Autos beschädigt - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Zu mehreren Fällen von Vandalismus kam es im Bereich der Uferstraße zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh im Heidelberger Stadtteil Neuenheim. Bislang konnten 13 beschädigte geparkte Fahrzeuge festgestellt werden. bei allen wurde der Heckscheibenwischer umgebogen. Teilweise wurden auch die Wischblätter herausgerissen. Wie hoch der dabei entstandene Schaden ist, kann noch nicht abgeschätzt werden. ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:02

    POL-MA: Heidelberg: Bus prallt gegen Bus - 3 Verletzte

    Heidelberg (ots) - Am Freitag bog ein 45-Jähiger Busfahrer mit einem Bus der Linie 735 von der Busspur, welche von der Theodor-Heuss-Brücke kommend parallel zur Sofienstraße verläuft, nach rechts auf den Bismarckplatz ab. Hierbei fuhr er zu weit rechts und blieb an einem am Bussteig 1 stehenden Gelenkbus der Linie 31 hängen. Im Bus der Linie 735 wurden drei Fahrgäste durch den Unfall leicht verletzt. Eine Person ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren