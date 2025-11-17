Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bus prallt gegen Bus - 3 Verletzte

Heidelberg (ots)

Am Freitag bog ein 45-Jähiger Busfahrer mit einem Bus der Linie 735 von der Busspur, welche von der Theodor-Heuss-Brücke kommend parallel zur Sofienstraße verläuft, nach rechts auf den Bismarckplatz ab. Hierbei fuhr er zu weit rechts und blieb an einem am Bussteig 1 stehenden Gelenkbus der Linie 31 hängen. Im Bus der Linie 735 wurden drei Fahrgäste durch den Unfall leicht verletzt. Eine Person musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrgäste und der Fahrer im anderen Bus blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 30.000 Euro. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

