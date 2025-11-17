Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen um kurz vor 07 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin beim Vorbeifahren einen in der Ziegelstraße geparkten VW. Durch die Kollision wurde der linke Außenspiegel beschädigt, sodass ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstanden ist. Kurz zuvor konnte eine Anwohnerin ein lautes Auto hören, welches mit höherer Geschwindigkeit die Straße entlanggefahren sein soll. Das Polizeirevier Hockenheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06205 / 2860 zu melden.

