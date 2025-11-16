Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber im Einsatz, Einsatzmaßnahmen sind beendet, Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 16.11.2025 gegen 19:00 Uhr zu einem Einsatz im Bereich Walldorf, bei dem sich auch ein Polizeihubschrauber vor Ort befand. Die Maßnahmen vor Ort sind beendet. Grund hierfür war die Suche nach einem flüchtigen Täter nach einem Wohnungseinbruch, der im Rahmen der Fahndung festgenommen werden konnte. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

