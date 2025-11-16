PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber im Einsatz, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Derzeit befinden sich Kräfte der Polizei sowie der Polizeihubschrauber bei einer Personensuche im Bereich zwischen Walldorf und Nussloch. Eine Gefahr für Anwohner und Passanten besteht nicht. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

