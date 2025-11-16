POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber im Einsatz, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr kam es in Mannheim-Schönau zu einem Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Grund hierfür war der Eingang einer Meldung eines Brandgeschehens in einem Mehrfamilienhaus in der Heilsberger Straße. Durch den Brand hatte sich starker Rauch im gesamten Treppenhaus ausgebreitet. Der Brand konnte von der Feuerwehr zügig gefunden und gelöscht werden. Die ...

mehr