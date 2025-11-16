Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Vermeintlicher Einbruch führt zu Polizeieinsatz

Heidelberg (ots)

Am Freitag, gegen 16.30 Uhr, teilte eine Zeugin dem Polizeirevier Süd mit, dass sie beobachtet hat, wie ein Jugendlicher durch ein Fenster im Erdgeschoss einer Wohnung im Kirchheimer Weg geklettert sei. Die anfahrende Polizeistreife ging von einem Einbruch aus und konnte vor Ort den mutmaßlichen 12-jährigen Einbrecher und drei seiner Freunde antreffen. Wie sich bei der Kontrolle der Jungs herausstellte wohnte der vermeintliche Einbrecher im dortigen Haus. Auf die Frage warum man über ein gekipptes Fenster in die Wohnung klettert, antwortete der Junge, dass er keinen Wohnungsschlüssel zur Hand hatte und seine Mutter nicht zu Hause war. Erfreulicherweise handelte es sich somit nicht um einen Einbruch, sondern nur um eine abenteuerliche Improvisation um in das eigene Zuhause zu kommen.

