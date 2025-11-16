PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Ungebetener Übernachtungsgast im Gartenhaus

Heidelberg (ots)

Am Samstag gegen 11:30 Uhr bat ein Mitbürger beim Polizeirevier HD-Nord um polizeiliche Hilfe, da eine ihm unbekannte Person auf seinem gepachteten Gartengrundstück unerlaubt nächtigen würde. Als die Streife zusammen mit dem Pächter auf dem Gartengrundstück ankam, wurde der "Übernachtungsgast" tatsächlich angetroffen und auf den Sachverhalt angesprochen. Der Herr erklärte, dass er bereits seit drei Jahren diesen Platz zum Übernachten nutze. Ein Bekannten habe ihm dies erlaubt. Als der Herr im Anschluss überprüft wurde, stellte die Streife fest, dass dieser mittels Haftbefehles gesucht wird. Weitere unerwünschte Übernachtungen sollten somit in nächster Zeit nicht vorkommen, da er direkt vor Ort festgenommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

