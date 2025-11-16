Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Verkehrsunfall flüchtet der Geschädigte vom Unfallort

Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der Führer eines PKW war am Samstagnachmittag, gegen 16:40 auf der K 4229 in Richtung Hemsbach von Laudenbach kommend, unterwegs. Als an einer Einmündung eine 81-jährige Frau seine Vorfahrt missachtete und mit ihrem PKW vor ihm einscherte, war er nicht mehr in der Lage auszuweichen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. Als die Dame nach ihrem Unfallgegner schauen wollte, war dieser bereits im Begriff den Unfallort fußläufig on Richtung Laudenbach zu verlassen. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den Grund hierfür schnell ermitteln. Das Fahrzeug des Mannes war nicht versichert und obendrein mit falschen Kennzeichen ausgestattet.

Parallel zur Unfallaufnahme liefen Ermittlungen zu dem flüchtigen Unfallgegner. Dieser erschien nach ca. einer Stunde auf dem Polizeirevier in Weinheim. Letztlich wurde bekannt, dass der Mann wohl nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss sich nun für gleich mehrere Straftaten rechtfertigen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte erlitten nur leichte Verletzungen.

