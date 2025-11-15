Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Demonstration Pro Palästina in der Mannheimer Innenstadt

Mannheim (ots)

Unter dem Motto "Einhaltung der Menschenrechte in Palästina" versammelten sich am Samstag Nachmittag ca. 100 Menschen. Nach einer Auftaktkundgebung am alten Messplatz zog die Versammlung durch die Mannheimer Innenstadt und wuchs auf bis zu 200 Teilnehmer an. Der Aufzug verlief ohne besondere Vorkommnisse. Gegen einen Mann, der in Streit mit einem Versammlungsteilnehmer geriet, wird wegen einer Beleidigung ermittelt. Am Plankenkopf fand die Abschlusskundgebung statt. Nach diversen Redebeiträgen wurde die Versammlung gegen 19.00 Uhr von der Leiterin der Versammlung für beendet erklärt.

