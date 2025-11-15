Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd

Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Am 15.11.2025 gegen 08:00 Uhr kam es in einem Wohnhaus in Neckargemünd zu einem Zimmerbrand. Siehe hierzu www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6158979. Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatten die beiden Bewohner das Anwesen bereits verlassen und wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Da aus dem Haus starker Rauch drang, begann die Feuerwehr unverzüglich mit ihren Löscharbeiten. Die umliegenden Anwohner wurden angewiesen Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es war lediglich ein Zimmer im 1. Obergeschoss vom Brand betroffen. Dieses ist nach Abschluss der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist bislang noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Die beiden Bewohner erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Schadensumme beläuft sich derzeit auf circa 120.000EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache durch den Brandspezialisten des Polizeirevier Neckargemünd dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell