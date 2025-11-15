PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg a.d. Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand im Bereich der Badener Straße - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6158891) kam es am 14.11.2025 gegen 16:30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf einem Firmengelände in der Badener Straße in Hirschberg an der Bergstraße. Beim Eintreffen der Polizei konnte ein im Vollbrand stehender Linienbus festgestellt werden. Da es sich bei dem Fahrzeug um ein mit wasserstoffangetriebenem Bus handelte und ein danebenstehender weiterer Linienbus ebenfalls Feuer fing, wurden parallel zu den Löscharbeiten, die daneben liegenden Wohnhäuser vorsorglich evakuiert. Durch die Feuerwehr wurde der Brand unter Kontrolle gebracht und das Feuer war um 18:00 Uhr vollständig gelöscht. Glücklicherweise wurden keine Personen durch das Brandgeschehen verletzt. Der Schaden wird auf ca. 2 Millionen Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Weinheim geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 10:11

    POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der B39, PM Nr. 1

    Mannheim (ots) - Aktuell kommt es auf der B39 zur Auffahrt BAB 6 zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aufgrund eines gemeldeten Verkehrsunfalls mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Details zum Unfallhergang liegen bislang nicht vor. Derzeit ist die Auffahrt der B39 von Dühren in FR Heilbronn gesperrt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 10:02

    POL-MA: Mannheim-Neckarau: erheblicher Schaden nach Unfall-Flucht - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Freitag kam es im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr zu einem Unfall mit Unfallflucht in der Adlerstraße in Mannheim Neckarau. Ein 51-jähriger parkte seinen Mercedes Benz ordnungsgemäß am Straßenrand. Als er zu seinem Fahrzeug zurück kam stellte er fest, dass zu diesem Zeitpunkt ein ihm unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 08:33

    POL-MA: Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses, PM 1

    Neckargemünd (ots) - Derzeit ist die Feuerwehr und Polizei im Einsatz da es in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Kleingemünd, in der Straße im Rosengarten, zu einem Brand gekommen ist. Über verletzte Personen oder das Schadensausmaß können noch keine Aussagen getroffen werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Maik ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren