POL-MA: Hirschberg a.d. Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand im Bereich der Badener Straße - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6158891) kam es am 14.11.2025 gegen 16:30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf einem Firmengelände in der Badener Straße in Hirschberg an der Bergstraße. Beim Eintreffen der Polizei konnte ein im Vollbrand stehender Linienbus festgestellt werden. Da es sich bei dem Fahrzeug um ein mit wasserstoffangetriebenem Bus handelte und ein danebenstehender weiterer Linienbus ebenfalls Feuer fing, wurden parallel zu den Löscharbeiten, die daneben liegenden Wohnhäuser vorsorglich evakuiert. Durch die Feuerwehr wurde der Brand unter Kontrolle gebracht und das Feuer war um 18:00 Uhr vollständig gelöscht. Glücklicherweise wurden keine Personen durch das Brandgeschehen verletzt. Der Schaden wird auf ca. 2 Millionen Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Weinheim geführt.

