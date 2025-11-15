Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der B39, Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim

Am 15.11.2025 gegen 09:45 kam es in Sinsheim auf der B39, zur Auffahrt auf die BAB6 zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen fuhr ein 76-jähriger Fahrer eines Audis von Dühren kommend in Richtung Sinsheim. An der Einmündung zur BAB6 missachtete er das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit dem entgegenkommenden 27-jährigen Fahrer eines Toyotas. Der Audi wurde durch die Kollision auf eine Verkehrsinsel geschleudert, der Toyota kam nach einer 180 Grad Drehung noch auf der Straße zum Stehen. Durch den Zusammenprall verletzten sich die 65-jährige Beifahrerin des Audi-Fahrers und der 27-jährige Fahrer des Toyotas leicht. Sie wurden vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 28.000,- Euro geschätzt. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Sinsheim geführt.

